Bomtempo vence disputa em Petrópolis

O candidato do PSB Rubens Bomtempo obteve 55,18% dos votos em Petrópolis (RJ). O atual prefeito Bernardo Rossi (PL) recebeu 44,82% dos votos.

O resultado final da eleição da cidade na região serrana do estado do Rio segue, no entanto, sub judice. Na última segunda-feira (23), o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o registro da candidatura após condenação por improbidade administrativa.

Nota publicada pela Justiça Eleitoral informa que o colegiado do TRE-RJ “reconheceu que o candidato teve os direitos políticos suspensos após condenação por improbidade administrativa em órgão colegiado. O pleno exercício dos direitos políticos é uma das condições de elegibilidade exigidas pela legislação.”