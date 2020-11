David Almeida é eleito prefeito de Manaus

O candidato David Almeida (Avante) venceu o segundo turno das eleições pela prefeitura de Manaus com 51,24%% dos votos válidos. Amazonino Mendes (Podemos) teve 48,76% dos votos válidos. Até o momento foram apuradas 99,32% das urnas.

No início da apuração, Mendes saiu na frente, com pequena vantagem, mas ao final David Almeida obteve 463.471 votos, contra 440.954 do adversário.

Amazonino - candidato da coligação Juntos Podemos Mais (PSL/Cidadania/Podemos/MDB) é advogado e completa, em novembro, 81 anos de idade. Ele declarou um total de R$ 4,7 milhões em bens

Daniel Almeida - candidato da Coligação Avante Manaus (Avante / PMB / PTC / PRTB / PV / DEM / Pros) tem 51 anos de idade. Ele tem ensino superior completo e declarou R$ 857 mil em bens.