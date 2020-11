Eleições 2020: 667.714 eleitores justificaram ausência pelo e-Título

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que 667.714 eleitores justificaram ausência na votação do segundo turno por meio do aplicativo e-Título. De acordo com o tribunal, o aplicativo “funcionou adequadamente e sem instabilidade”.

O TSE também informou que o eleitor que não compareceu às seções eleitorais tem até 60 dias para realizar o procedimento de justificativa pelo aplicativo, site da Justiça Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral de sua região. A partir de amanhã (30), o serviço estará disponível. O procedimento é necessário porque o voto é obrigatório para a maioria da população.

No primeiro turno, devido ao grande número de acessos simultâneos, eleitores tiveram dificuldade para realizar o processo de justificativa pelo e-Título. Dessa forma, só quem baixou o aplicativo da Justiça Eleitoral até ontem (28) conseguiu fazer a justificativa neste domingo.