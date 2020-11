João Campos é eleito prefeito de Recife

O candidato João Campos (PSB) venceu o segundo turno das eleições em Recife (PE). Campos tem, até o momento, 56,24% dos votos e não pode mais ser alcançado. Marília Arraes (PT) tem 43,76% dos votos válidos. Com o resultado, a capital pernambucana continua com o PSB, partido do atual prefeito da cidade.

Já foram apurados 99,62% das urnas.

O candidato da coligação Frente Popular do Recife (MDB / Rede / PCdoB / Solidariedade / PROS / PV / Avante / Republicanos / PP / PDT / PSD / PSB), de 26 anos de idade, é engenheiro. Ele declarou bens no valor de R$ 242,7 mil.