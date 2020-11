João Campos lidera apuração no Recife

O candidato João Campos (PSB) saiu na frente na disputa pela prefeitura do Recife (PE) com 54,91% dos votos válidos. Marília Arraes (PT) está em segundo lugar, com 45,09% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 40,69% das urnas.

