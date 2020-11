Serviço de trens no Rio tem esquema especial neste domingo

A SuperVia, concessionária responsável pelo serviço de trens no Rio de Janeiro, montou esquema especial para um possível aumento do fluxo de passageiros amanhã (15), dia das eleições municipais. A empresa reforçou a grade.

Quem for usar os trens do ramal Japeri vai contar com uma viagem extra, por volta das 13h30, no sentido Central do Brasil–Japeri. No ramal Santa Cruz, haverá viagem extra por volta das 10h no sentido Santa Cruz–Central do Brasil. No sentido oposto será por volta das 11h50.

A SuperVia sugeriu que os passageiros se programem antes de viajar, consultando a seção Planeje Sua Viagem, que está disponível no aplicativo e no site da concessionária, ou o SuperVia Fone, no número 0800.726.9494.

Metrô

O funcionamento do metrô para o primeiro turno das eleições municipais, neste domingo, vai ter trens extras e reforço no efetivo das equipes para atender aos eleitores. A concessionária MetrôRio informou que as estações das linhas 1, 2 e 4 vão abrir às 7h e a operação termina às 23h. Hoje, véspera do pleito, o funcionamento será das 5h a 0h. Esse é o horário normal dos fins de semana. Nos dois dias, a Linha 2 terá operação da Estação Pavuna até a do Estácio, na zona norte da cidade, com transferência entre as linhas 1 e 2 na Estação Estácio.

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície, que operam entre a Estação Antero de Quental, no Leblon, e o bairro da Gávea, na zona sul, e, ainda entre a Estação Botafogo e a Gávea também vão operar nos horários regulares de fim de semana. O funcionamento hoje é das 5h às 23h30, e amanhã das 7h às 22h30.

Pagamentos

Para facilitar a movimentação dos usuários, a concessionária recomendou o uso dos meios digitais para efetuar o pagamento da passagem diretamente nas catracas do metrô e nas linhas de ônibus do Metrô na Superfície ou recarregando online. Com isso, não há necessidade de filas ou manuseio de dinheiro. A recarga do Giro, cartão de passagem do MetrôRio, pode ser feita no site giro.metrorio.com.br/ ou no aplicativo Giro MetrôRio.

Os usuários que têm dispositivos por aproximação, como celulares, relógios e cartões de crédito e débito, Visa ou Mastercard, com tecnologia NFC, podem pagar a passagem diretamente nas catracas. Os clientes também podem usar seus cartões Visa e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, além do Pic Pay, para pagamento da tarifa por aproximação.

Barcas

O serviço de barcas vai operar com esquema normal de fim de semana. No sentido Niterói-Rio, o primeiro horário é às 5h30 e o último às 20h30. Entre Rio e Niterói, o funcionamento começa às 6h e vai até as 21h. A tarifa na Linha Arariboia é de R$ 6,50. A Linha Paquetá, com saída do Rio, é a partir das 4h e segue até 22h. No sentido contrário, é das 5h30 às 23h30. A Linha Cocotá, na Ilha do Governador, não funciona nos fins de semana e nem nos feriados.

Comlurb

Para este sábado, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) assinou um termo de cooperação com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e vai disponibilizar 1.016 garis e mais 70 encarregados e supervisores da empresa para ajudar no transporte e colocação das urnas eletrônicas nas zonas eleitorais da capital. As equipes também participarão do recolhimento das urnas eletrônicas depois de encerrada a votação.

A companhia também montou um grande esquema de limpeza após o encerramento da votação. A partir das 17h, as imediações de todas as seções eleitorais do município terão o trabalho de 1.940 garis, com o apoio de 277 veículos, entre viaturas para varrição mecanizada, lavagem hidráulica e caminhões de coleta e destinação dos resíduos. “Os serviços incluem varrição e remoção de todo o material de propaganda eleitoral, lavagem e remoção”, informou a Comlurb, acrescentando que a rotina no município será mantida normalmente.