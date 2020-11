Suéllen Rosim é eleita para prefeitura de Bauru

Com 99,86% da apuração das urnas, Suéllen Rosim (Patriota) está matematicamente eleita na disputa pela prefeitura de Bauru (SP). Ela possui 55,97% dos votos válidos.

Seu adversário, Dr. Raul (DEM) totaliza 44,03% dos votos válidos. A cidade, com pouco mais de 270 mil eleitores, registrou um índice de abstenção de 31,95%.

A candidata eleita já havia vencido o primeiro turno com 35,6%. Na ocasião, sua vantagem foi mais apertada. Dr. Raul havia somado 32,8% da preferência do eleitorado. O atual prefeito, Clodoaldo Gazzetta (PSDB), ocupou o terceiro lugar, com 8,78%.