Três candidatos foram presos em Minas Gerais, informa TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que, até as 10h, três candidatos haviam sido presos neste domingo (15), em que se realiza o primeiro turno das eleições municipais. Todas essas prisões foram em Minas Gerais.

As prisões se deram devido à pratica de condutas que são vedadas no dia da votação: duas pela divulgação de propaganda e uma pelo uso de alto-falante. Um não candidato também foi preso pelo transporte ilegal de passageiros, na Bahia, de acordo com o boletim do TSE.

Mais cedo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordena a Operação Eleição 2020, de segurança pública, divulgou ter registrado mais de 190 crimes eleitorais em todo o país nas primeiras horas de votação.