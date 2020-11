TSE autoriza tropas federais em São Luís e Rio Branco

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, autorizou hoje (27) o envio de tropas federais para garantir a segurança do segundo turno das eleições em Rio Branco e São Luís. No próximo domingo (29), o pleito será realizado em 57 municípios.

Os municípios de Manaus, Fortaleza, Caucaia (CE) e a Ilha de Paquetá (RJ) também contarão com a presença das tropas federais.

Os pedidos de envio de tropas foram feitos pelos tribunais regionais eleitorais (TREs) para garantir a normalidade da eleição.

Com a aprovação, a decisão do TSE será encaminhada ao Ministério da Defesa, pasta responsável pelas ações desenvolvidas pelas Forças Armadas.

No primeiro turno, cerca de 600 localidades contaram com o apoio de tropas federais durante a votação.