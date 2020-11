TSE faz testes preparatórios para segundo turno das eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que iniciará na noite de hoje (26) os testes preparatórios de infraestrutura para o segundo turno das eleições municipais, que será realizado no domingo (29).

Com as medidas, o TSE alerta que o site do tribunal e dos tribunais regionais eleitorais poderão sofrer instabilidades e eventuais indisponibilidades entre às 23h e 4h.

Segundo o tribunal, o trabalho é realizado em todas as eleições devido ao crescimento de acessos de eleitores em busca de informações sobre o pleito. Além disso, os testes são necessários para preservar a segurança dos sistemas de totalização e divulgação dos resultados da votação.

No domingo, eleitores de 57 municípios voltam às urnas para o segundo turno. Devido aos problemas de instabilidade ocorridos no primeiro turno, o aplicativo e-Título poderá ser baixado somente até as 23h59 deste sábado (28). Por meio do aplicativo, o eleitor pode justificar ausência na votação.