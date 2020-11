Wladimir Garotinho vence eleição em Campos dos Goytacazes

O candidato Wladimir Garotinho (PSD) foi o mais votado no segundo turno das eleições em Campos dos Goytacazes (RJ). Ele teve a preferência de 121.174 eleitores, o que representa 52,4% dos votos válidos.

Caio Vianna (PDT) somou 47,6% dos votos válidos. Situada no norte fluminense, Campos dos Goytacazes tinha 360.626 moradores aptos a votar. Não compareceram às urnas 30,37% dos eleitores.

Wladimir Garotinho já havia sido o mais votado no primeiro turno. Mas apesar de superar os demais candidatos, sua eleição ainda será apreciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Seus votos foram contabilizados, mas classificados como "sub judice", pois há uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferindo o registro de sua candidatura.

O candidato apresentou recurso e aguarda avaliação das instâncias superiores. O imbróglio diz respeito ao seu vice, Frederico Paes (MDB), que não teria observado prazos para se desincompatibilizar da direção de um hospital.

Atualmente em seu primeiro mandato como deputado federal, Wladimir Garotinho é filho dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Anthony e Rosinha Garotinho. Ele é irmão da também deputada federal Clarissa Garotinho. Caso tenha sua eleição confirmada, ele administrará a sétima cidade mais populosa do Rio de Janeiro, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).