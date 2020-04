Covid-19: Ana Moser lança campanha Uma Rede contra o Vírus

Para ajudar a minimizar os efeitos da pandemida do novo coronavírus (covid-19) na vida das pessoas, a medalhista olímpica e mundial de vôlei lançou nesta semana a campanha Uma Rede contra o Vírus, no Instituto de Esporte & Educação (IEE), fundado pela ex-atleta em 2001.

"Muita gente já está sofrendo demais com a falta de mantimentos. E muitas dessas pessoas são nossos alunos no Instituto. Nossa ideia é ajudar. São mais de 5 mil alunos em todo Brasil. Mas, sem esquecer das comunidades nas quais eles estão inseridos. Vamos adquirir mantimentos e produtos de higiene e limpeza nos estabelecimentos próximos às nossas escolas. Conto com vocês e venham com a gente", pede Ana Moser.

Doações

Quem quiser fazer parte da rede contra o vírus basta entrar no site do IEE/Abrace uma causa e escolher que tipo de doação deseja realizar. Entre as opções de contribuição estão kits de higiene e limpeza (R$ 30 cada, com itens como sabonete, água sanitária, álcool e papel higiênico, entre outros), cestas básicas (R$ 50 cada, contendo arroz, macarrão, feijão, óleo, leite, frutas e outros alimentos) ou os dois kits juntos (R$ 80 cada). Também é possível contribuir com múltiplos desses valores, como doar três cestas básicas, totalizando R$ 150.

Presidido por Ana Moser, o IEE desenvolve diversos projetos, em comunidades de baixa renda por todo o país, levando educação por meio do esporte. Atualmente, o instituto atende a cerca de 5 mil alunos, entre 4 e 18 anos.