Covid-19: CBDA suspende todas as atividades aquáticas até 5 de julho

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos(CBDA) suspendeu todas as atividades da modalidade até 5 de julho, por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A decisão amplia a paralisação já determinada pela entidade, no último dia 16, que previa a descontinuação das competições em nível nacional e regional por 21 dias.

“Temos um grande desafio pela frente, o de definir o cronograma de atividades aquáticas no curto e no médio prazo, em meio à falta de clareza sobre a duração do isolamento social, ainda não determinada pelas autoridades públicas. (...) A todos os nossos amigos e amigas da comunidade aquática: cuidem da saúde de vocês e dos seus, vamos estar mais fortes quando tudo isso passar”, disse presidente Luiz Fernando Coelho, no comunicado oficial publicado no site da confederação.

A CBDA é a entidade máxima da natação, maratona aquática, saltos ornamentais, nado artístico e polo aquático. O calendário será revisto futuramente e as datas das competições em âmbito local serão definidas pelas federações estaduais, de acordo com as autoridades de saúde.