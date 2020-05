Covid-19: MLS retoma treinos em meio a regras de segurança

Atletas da Major League Soccer (Liga de futebol profissional dos Estados Unidos) retornaram aos treinos nesta quarta (6) seguindo regras estritas de segurança em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Este foi o primeiro passo dado na direção da retomada da competição, paralisada em meados de março.

Alguns clubes, entre eles o Atlanta United e o time de David Beckham, o Inter Miami, realizaram treinos voluntários após a interrupção das partidas, mas sempre seguindo as políticas locais de saúde pública.

Também nesta quarta, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que o Campeonato Alemão pode recomeçar na segunda quinzena de maio, enquanto os clubes da Espanha iniciaram testes para covid-19 como parte de um plano para retomar a competição em junho, mas sem a presença de público.

Quando a competição foi interrompida, todas as 26 equipes da MLS haviam disputado dois de seus 34 jogos da temporada regular. Agora, as partidas estão suspensas até 8 de junho.

Jogadores e funcionários chegaram às instalações das equipes nesta quarta em horários variados, e receberam vagas de estacionamento designadas para respeitarem uma distância mínima entre os veículos.

Os jogadores, usando máscaras e luvas protetoras, foram instruídos por um funcionário sobre o momento no qual poderiam deixar seu veículo para se aproximarem de um local no qual teriam a temperatura medida e desinfetariam as mãos.

Após este processo, os jogadores foram a campos ao ar livre divididos em quatro quadrantes. Durante cada sessão de treinamento, um jogador no máximo podia ficar em cada quadrante, sem compartilhar qualquer equipamento ou jogar com outro atleta.