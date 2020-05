Covid-19: tenistas impactados financeiramente receberão ajuda

A Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês) anunciou um programa de assistência financeira para os tenistas que se encontram entre as posições 501º e 700° do ranking mundial, impactados pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). A decisão foi publicada ontem (18) no site oficial da entidade. Os atletas pior rankeados receberão a ajuda da ITF desde que não estejam recebendo outro auxílio monetário.

"Estamos fazendo tudo ao nosso alcance para garantir que os jogadores talentosos, que escalam o caminho da ITF, recebam o apoio de que precisam e continuem seu desenvolvimento durante esses tempos incertos. Muitos profissionais e organizações no mundo do tênis foram significativamente afetados por esse hiato em nosso esporte devido à covid-19. Não é uma abordagem simples e demorada. A ITF está revisando todas as opções viáveis apropriadas para fornecer suporte onde for mais necessário entre nossos diferentes interessados”, esclareceu o presidente da ITF, David Haggerty.

A ITF se comprometeu em divulgar todos os detalhes desta contribuição após reunião do corpo diretivo, prevista para o dia 2 de junho. Por causa da disseminação da covid-19 pelo mundo, todas as competições internacionais gerenciadas pela federação estão suspensas até 31 de julho.