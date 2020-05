Futebol inglês pode recomeçar em junho

O esporte no Reino Unido deve voltar a partir do dia primeiro de junho, pelo menos é o que orienta o documento divulgado nesta segunda (11) pelo governo britânico. Em cerca de 60 páginas, o plano detalha a progressiva reabertura de atividades econômicas nos países sob a influência inglesa. Entretanto, se o número de infectados pelo novo coronavírus (covid-19) voltar a crescer, as restrições mais rígidas podem ser impostas novamente.

Pela proposta, a reabertura de atividades não essenciais, como eventos esportivos, pode ser autorizada a partir de junho. Os jogos do Campeonato Inglês podem acontecer somente com portões fechados e obedecendo outros protocolos de saúde e segurança. Há uma divisão entre os clubes, mas boa parte defende o retorno das partidas nesta data para completar a temporada e garantir alguma receita financeira. Os dirigentes devem se reunir ainda nesta segunda para selar o futuro do campeonato.

O plano do primeiro-ministro Boris Jonhson de ir relaxando o confinamento aos poucos recebe críticas de outros países, como a Escócia, que pretendem seguir regras próprias. Mas em seu protocolo de relaxamento do isolamento social, o Reino Unido diz que o plano trata de projeções e afirma que busca equilibrar de forma justa a economia e a saúde pública.