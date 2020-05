Premiê diz que Reino Unido começará "cuidadoso relaxamento"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesse domingo (10) que o isolamento contra o coronavírus ainda não acabará e pediu que as pessoas “fiquem alertas” aos riscos, ao mesmo tempo em que explicou seu plano para aliviar as medidas que fecharam boa parte da economia por quase sete semanas.

Embora as orientações sejam para a Inglaterra, o governo britânico quer também que as outras nações do Reino Unido - Gales, Escócia e Irlanda do Norte - adotem a mesma abordagem, mas houve divisões imediatas, com a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, dizendo que permaneceria com a mensagem “fique em casa”.

Johnson anunciou um limitado afrouxamento das restrições, incluindo permitir que pessoas façam exercícios ao ar livre com mais frequência e encorajando aqueles que não podem trabalhar em casa a retornar aos seus empregos.

“Não é o momento de simplesmente encerrar o isolamento esta semana”, disse Johnson, em discurso transmitido pela televisão. “Em vez disso, tomaremos os primeiros passos, com cuidado, para modificar nossas medidas”.

O governo foi criticado pelos partidos de oposição e outros pela maneira como lidou com a pandemia, e o primeiro-ministro tem receio de tirar o pé do freio cedo demais. O total de mortes por coronavírus no Reino Unido --31.855-- é o segundo maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A maioria dos casos e mortes aconteceu na Inglaterra.

A decisão do governo de substituir seu slogan “fique em casa” atraiu críticas de partidos de oposição, que argumentam que “fiquem alertas” é muito ambíguo.

Em sua conta no Twitter, Johnson postou regras do governo que incluem “fique em casa o máximo possível”, “limite o contato com outras pessoas” e “mantenha distância se sair de casa”.

No discurso, o primeiro-ministro disse que as pessoas deveriam continuar trabalhando em casa, se pudessem, mas que, a partir desta segunda-feira, os que não puderem, como quem trabalha em construção ou manufatura, “deveriam ser encorajados a voltar ao trabalho”.

A partir de quarta-feira (13), as pessoas poderão fazer um número ilimitado de exercícios ao ar livre, disse Johnson, poderão se sentar ao sol em seus parques locais, ir para outros destinos e praticar esportes com moradores de suas casas.

Até agora, as pessoas podiam fazer exercícios ao ar livre uma vez por dia, na região em que moram e, apesar de os dias recentes terem clima quente, não deveriam ir a parques para pegar sol.

As regras de distanciamento social precisam ser obedecidas, disse Johnson, acrescentando que multas podem aumentar contra aqueles que as quebrarem.

Ele detalhou um sistema de alerta que parte do nível 1, quando o vírus não está mais presente, para o nível 5, o mais crítico, que permitirá ao governo monitorar diferentes partes da Inglaterra e diminuir ou aumentar as restrições onde for necessário.

*Agência britânica de notícias