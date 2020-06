Futebol: Crivella reitera suspensão de apenas dois jogos do Carioca

Menos de 24 horas após determinar, por meio de decreto, a suspensão de competições esportivas até 25 de junho, o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella declarou na manhã de hoje (21) que apenas os jogos do Botafogo e do Fluminense, marcados para amanhã (22), estão de fato suspensos. Em relação ao restante das partidas, programadas para serem realizadas até o próximo dia 25, tudo dependerá de uma reunião da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e representantes da prefeitura do Rio, prevista para ocorrer a partir de amanhã (22). O encontro por videoconferência tem como objetivo conciliar os protocolos de segurança sanitária elaborados pela Ferj com aqueles formulados pela Prefeitura, motivo pelo qual foi publicado o decreto ontem (20).

“Houve um novo protocolo sanitário apresentado pela Ferj, mas diferente do protocolo da Vigilância Sanitária da Prefeitura, que, então, pediu uma reunião com a Ferj, para compatibilizar as regras oficiais e a realização das partidas de futebol. É, portanto, o que vamos fazer na segunda, terça e quarta-feira. Porém, esperamos compatibilizar logo esses dois protocolos para, já na quarta-feira, 24/06, haverá jogos, explicou o prefeito durante entrevista após inauguração de uma obra no Pólo Comunitário de Campo Grande, Zona Oeste da cidade.

Ontem (20), Crivella surpreendeu ao determinar, por meio de decreto,a suspensão de competições esportivas com portões fechados até 25 de junho, deixando a sequência do Estadual indefinida. A íntegra do texto oficial, que faz parte do plano de retomada das atividades econômicas impactadas pela pandemia do coronavírus (covid-19), não citava especificamente quais jogos seriam realizados ou não.

“Ficam suspensas as competições esportivas com portões fechados até o dia 25 de junho de 2020”, determina o artigo 23, do decreto 47539, publicado no Diário Oficial do município.

O período de tempo citado no decreto inclui os confrontos agendados entre Vasco x Macaé, na próxima quarta (24), e Madureira x Resende, na quinta (25), além dos jogos válidos pela quinta rodada do Carioca. O duelo entre Flamengo e Boavista também estava marcado para acontecer na próxima quarta (24), no Maracanã. Apesar da indefinição, o prefeito do Rio acredita que não haverá impedimento para os confrontos já marcados para quarta-feira (24).

No entanto, a declaração de hoje (21) do prefeito Crivella, diverge do que ele disse ontem (20). Na ocasião , o prefeito do Rio afirmou que o decreto publicado no Diário Oficial interferiria apenas nos jogos envolvendo Botafogo e Fluminense, marcados para amanhã (21). Após repercussão que gerou dúvidas sobre a tabela de jogos divulgada pela Ferj na última quinta(17), o prefeito disse que os jogos marcados para este domingo (21) e que foram adiados, não estavam incluídos no decreto.

“O decreto publicado hoje suspende os jogos de futebol até a próxima quinta-feira apenas para que os protocolos de vigilância sanitária apresentados pela federação se adaptem aos nossos da prefeitura, e haja uma fiscalização. Basicamente ficam suspensos os jogos do Botafogo e Fluminense, e a gente pede a compreensão de todos”.

Sendo assim, as partidas Botafogo x Cabofriense e Fluminense x Volta Redonda permanecem sem data definida pela Ferj.

O decreto publicado em Diário Oficial do Município ainda estabelece uma inspeção pelas autoridades de saúde local, nos Centros de Treinamento (CTs)localizados na capital, até o dia 25 de junho. Já os clubes com estruturas físicas em qualquer outra parte do estado deverão apresentar relatório de inspeção sanitária do órgão municipal competente.