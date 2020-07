Com vitória, Ceni iguala retrospecto pelo Fortaleza em clássicos

Quase dois anos e meio após dirigir o Fortaleza pela primeira vez no Clássico-Rei, Rogério Ceni, enfim, não está mais em desvantagem nos duelos com o Ceará. A vitória da última quarta (15), por 2 a 1, na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense, foi a quarta do técnico sobre o maior rival do Leão, após 12 confrontos. A equipe alvinegra venceu o ex-goleiro em outras quatro partidas, com mais quatro empates.

O primeiro embate entre Ceni e Ceará foi em 18 de fevereiro de 2018. O Vozão levou a melhor: 2 a 0, pelo Campeonato Cearense. A primeira vitória do técnico no clássico só veio no ano passado, em 14 de abril, também por 2 a 0, pelo Estadual. De lá para cá, o time comandado pelo ídolo do São Paulo passou a dominar o duelo, ganhando mais três vezes e perdendo apenas uma (veja abaixo a relação completa de jogos).

No confronto da última quarta, Wellington Paulista e Yuri César balançaram as redes para o Fortaleza, enquanto Bergson descontou para o Ceará. Com seus quase 64 mil lugares vazios, uma exigência sanitária devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Arena Castelão, tão acostumada a pulsar no Clássico-Rei, limitou-se a gritos nos bancos de reservas e nas cadeiras ocupadas por jogadores nas arquibancadas.

“Acho louvável a atitude dos atletas que saíram e foram para a arquibancada se postando como torcedores, ajudando e incentivando. Eles sabem muito do automatismo que têm o time, o que tem que fazer. No estádio vazio, a voz ecoa e a gente fica mais rouco. A ajuda de quem está fora é fundamental. Isso é uma atitude de companheirismo”, declarou Ceni, em entrevista coletiva, após a partida.

O resultado garantiu ao Fortaleza a liderança da segunda fase do Cearense, com 18 pontos, quatro diante do próprio Ceará, que encerrou a disputa em segundo. O Tricolor do Pici aguarda os jogos desta quinta (16) para saber se enfrenta Guarany de Sobral ou Atlético-CE na semifinal. O Vozão, que teve derrubada uma invencibilidade de 16 jogos, terá pela frente o Ferroviário, que ficou no 0 a 0 com o Caucaia, também na quarta, e perdeu a chance de concluir a fase na vice-liderança.

As semifinais serão no fim de semana, em data e horário ainda não divulgados pela Federação Cearense de Futebol. Com as melhores campanhas, Fortaleza e Ceará têm a vantagem do empate.

Confrontos entre Ceni (pelo Fortaleza) e Ceará

18/02/18 - Fortaleza 0x2 Ceará (Campeonato Cearense)

04/03/18 - Fortaleza 1x1 Ceará (Campeonato Cearense)

04/04/18 - Ceará 2x1 Fortaleza (Campeonato Cearense)

08/04/18 - Fortaleza 1x2 Ceará (Campeonato Cearense)

10/03/19 - Fortaleza 0x0 Ceará (Campeonato Cearense)

17/03/19 - Ceará 1x1 Fortaleza (Copa do Nordeste)

14/04/19 - Fortaleza 2x0 Ceará (Campeonato Cearense)

21/04/19 - Ceará 0x1 Fortaleza (Campeonato Cearense)

03/08/19 - Ceará 2x1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

10/11/19 - Fortaleza 1x0 Ceará (Campeonato Brasileiro)

02/01/20 - Fortaleza 1x1 Ceará (Copa do Nordeste)

15/07/20 - Ceará 1x2 Fortaleza (Campeonato Cearense)