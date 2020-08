América-MG vence Oeste de virada na abertura da 5ª rodada da Série B

O América-MG derrotou o Oeste por 2 a 1 na noite desta sexta (21) na abertura da 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No jogo realizado na arena Independência (Belo Horizonte), a equipe paulista saiu na frente com um gol do lateral Éder Sciola aos 21 do primeiro tempo.

Mas a equipe mineira não ficou muito tempo em desvantagem, e empatou aos 29 com o atacante Rodolfo.

Porém, a virada veio apenas na etapa final, já aos 43, em gol em cobrança de falta do atacante Marcelo Toscano.

Aquele abraço no CARA QUE DECIDIU A PARTIDA! 🐰💚



Que G-O-L-A-Ç-O, Marcelo Toscano! 👏🏿👏🏿👏🏿



Nação Americana, deixa nos comentários o seu recado para ele!👇🏿 pic.twitter.com/6NVE3pcGKr — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) August 22, 2020

Na próxima rodada da competição o Oeste recebe o Avaí no Canindé, e o América-MG pega o Cruzeiro no Mineirão.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.