Cruzeiro perde a primeira na Série B

O Cruzeiro recebeu a Chapecoense na noite desta quinta (20) no estádio do Mineirão e sofreu a sua primeira derrota, por 1 a 0, na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Até então, a equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira havia somado três vitórias nas três primeiras rodadas da competição.

Lei do ex

A vitória da Chape foi garantida graças à lei do ex. Logo aos 9 minutos de partida a equipe catarinense abriu o placar com o atacante Anselmo Ramon, que bate de primeira após receber passe de Paulinho Moccelin. O camisa 9 não comemorou seu gol, em sinal de respeito, pois iniciou sua carreira profissional no Cruzeiro.

Com a desvantagem no placar, o time de Enderson Moreira tentou um gol até o final, mas não conseguiu vencer o goleiro João Ricardo.

Na próxima rodada da competição a Raposa enfrenta o Confiança no Batistão, enquanto a Chapecoense mede forças com o Guarani na Arena Condá.

