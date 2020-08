Brasileiras estão confirmadas em torneio de vôlei de praia na Holanda

Já classificadas para as Olimpíadas de Tóquio (Japão), no ano que vem, as duplas brasileiras de vôlei de praia Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca tiveram suas inscrições confirmadas no King of the Court 2020. O evento na Holanda, programado para o período de 9 a 12 de setembro, será a primeiro após o ápice da pandemia do novo coronavírus (covid-19) na Europa. Para estar apta a sediar o torneio, a cidade de Utrecht teve que construir um estádio novo, já projetado para garantir o necessário distanciamento social do público.

As atletas brasileiras aguardam a estabilidade da doença em território nacional para saber se poderão viajar para a Holanda. A competição reunirá 20 duplas por gênero, com a previsão de oito wild card (espécie de convite) e 12 times participantes por meio de inscriçã aberta. As dupas brasileiras são as mais bem ranqueadas do torneio, que deve ter também a presença das atuais campeãs do World Tour Finals, as alemãs Laura Ludwig/Margareta Kozuch. Na disputa masculina, o Brasil não terá representantes.

O campeonato não contará pontos no circuito mundial e terá um formato diferente. Cinco duplas se revezam a cada ponto, sendo que a equipe que ganhar o ponto, segue em quadra, no chamado "Lado Rei". O time vencedor segue jogando até que algum desafiante o derrote. A partida seguirá por uma hora. E, ao final desse período, quem conquistar mais pontos no "Lado Rei" vence o jogo.