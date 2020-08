Carlos Barbosa estreia com vitória na Liga Nacional de Futsal

O Carlos Barbosa derrotou o Foz Cataratas por 2 a 1 em partida válida pelo grupo B da Liga Nacional de Futsal (LNF). O jogo aconteceu nesta quinta (27) no Ginásio Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (Paraná).

Atuando fora de casa, o Carlos Barbosa só abriu o marcador aos 7 minutos do segundo tempo, quando Bruno Souza bateu rasteiro para vencer o goleiro adversário.

Bruno Souza abriu o placar para a @acbf e segue 1 a 0 sobre o @FutsalCataratas #LNF2020 #FOZxACBF

Os visitantes continuaram melhor e ampliaram para 2 a 0 aos 15 minutos com Pedro Rei, em belo chute de primeira da entrada da área.

Mas três minutos depois o Foz Cataratas marcou o seu gol de honra com Sacon.

Blumenau vence

Quem também triunfou fora de casa nesta quinta foi o Blumenau, que bateu o Atlântico por 3 a 2 no Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, em Erechim (Rio Grande do Sul).

A equipe da casa abriu o placar ainda no primeiro tempo com Grillo, após receber passe de Silva em cobrança de falta.

O Blumenau conseguiu o empate faltando menos de cinco minutos para o final do jogo com Mika. Mas o Atlântico voltou a ficar em vantagem com Silva. Porém, os visitantes conseguiram garantir a vitória de 3 a 2 com gols de Dé e Rudi.

Veja a classificação atualizada da Liga Nacional de Futsal.