Fluminense surpreende Athletico-PR e vence na Arena da Baixada

O Fluminense conquistou uma importante vitória na Arena da Baixada neste sábado (22). Apesar do placar mínimo de 1 a 0, superou o Athletico-PR em casa, onde dificilmente é derrotado. O Furacão amargou a terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro.

VEEEEEEENCE O FLUMINENSE!! O Tricolor faz uma boa partida na Arena da Baixada e conquista os três pontos, com gol contra de Felipe Aguilar! O próximo compromisso do Fluzão é na terça, contra o Figueirense, pela Copa do Brasil! pic.twitter.com/mo2npkwHwg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 22, 2020

A partida começou morna, esquentou apenas aos 24 minutos, quando o árbitro Daniel Nobre Bins (RS) anulou o gol de Luccas Claro para o Fluminense. Ao revisar a jogada no monitor do VAR (árbitro de vídeo), ele anulou o gol por, supostamente, ter visto um empurrão do zagueiro Digão no adversário. Aos 40 o juiz voltou a invalidar um gol da equipe carioca, desta vez de Michel Araújo. O Furacão quase marcou aos 44. Richard finalizou e a bola saiu à esquerda de Muriel. Nos acréscimos da primeira etapa, o zagueiro Felipe Aguilar tentou cortar a bola na pequena área após cruzamento de Yuri e acabou marcando, contra, o gol solitário do Tricolor carioca.

No finalzinho do jogo o Athletico-PR pressionou, mas a bola não entrou. O segundo tempo ficou marcado pelo retorno do atacante Walter aos campos de futebol. Foi a primeira partida do jogador após ser punido por um ano, por doping, pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em abril do ano passado.

O Athletico Paranaense tem jogo marcado somente no dia 2 de setembro, contra o Bragantino, na Arena da Baixada. Isso porque o adversário da próxima rodada, o Atlético-MG, está envolvido na disputa do estadual, e, consequentemente, o confronto pela 5ª rodada ainda será agendado.

Já o Fluminense tem compromisso na próxima terça-feira (26) pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe carioca vai encarar o Figueirense, às 21h30 no Maracanã. Pelo Brasileirão os tricolores voltam a campo no sábado (29), para encarar o clássico contra o Vasco, no Maracanã a partir das 19h.

Mais dois jogos movimentam a quinta rodada neste sábado (22). Logo mais, às 19h, o Internacional recebe o Atlético-MG no Beira Rio, em Porto Alegre (RS). Na sequência teremos um confronto que envolve equipes da parte debaixo da tabela. O clássico goiano entre Goiás e Atlético-GO, na Serrinha, em Goiânia (GO) a partir das 21h.

O domingo já começa quente com o clássico carioca entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã às 11h. A partir das 16h começam mais três partidas: Vasco e Grêmio, em São Januário, o clássico paulista Palmeiras e Santos, no Morumbi, e Bragantino x Coritiba, no Nabi Abi Chedid. À noite teremos dois jogos em horários diferentes. O Sport encara o São Paulo, às 19h na Ilha do Retiro. Já Ceará e Bahia, reeditando a final da Copa do Nordeste deste ano, que o Vozão levou a melhor, entram em campo às 20h no Castelão.

A rodada termina apenas na quarta-feira (26). Na Arena Corinthians, o Corinthians duela com o Fortaleza, às 21h30.]

Veja aqui a tabela completa do Campeonato Brasileiro.