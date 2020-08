Grêmio oficializa venda de Everton ao Benfica

Nesta sexta-feira (14), o Grêmio finalmente confirmou oficialmente a negociação do atacante Everton com o Benfica. O tricolor gaúcho anunciou o acerto através de perfis nas suas redes sociais.

É difícil para todos nós, mas após 8 anos, 273 jogos, 69 gols e 6 títulos, chegou o momento de nos despedirmos do Everton. Desejamos muito sucesso a você, que sempre honrou o manto Tricolor e virou ídolo de milhões de torcedores. #ObrigadoCebolinha 🧅 🇪🇪https://t.co/tN66Zl578m pic.twitter.com/ZRXOI3hA2O — Grêmio FBPA (@Gremio) August 14, 2020

O jogador deixa o Grêmio após oito anos, nos quais conquistou seis títulos e foi convocado pela seleção brasileira, pela qual venceu uma Copa América. O atacante foi contratado em 2012, depois de se destacar pelo Fortaleza na Copa Carpina sub-16. Assim, Everton foi integrado ao time sub-17 do Grêmio em 2013.

Em 2016, ele já teve papel destacado na campanha do título da Copa do Brasil. O jogador marcou o gol de empate do 1 a 1 contra o Palmeiras que classificou o Grêmio às quartas de final. Na final também deixou o dele, na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro, no Mineirão.

No ano seguinte, após ser opção a Fernandinho durante a temporada, coube a ele decidir um jogo de Mundial. A semifinal contra o Pachuca. Vitória tricolor por 1 a 0, gol de Cebolinha.

Em 2018 se tornou titular absoluto, sendo fundamental nos títulos da Recopa Sul-Americana e do Gauchão. Neste momento recebeu a primeira convocação para a seleção brasileira, oportunidade na qual conquistou a Bola de Prata do Campeonato Brasileiro. Ao fim da temporada, foi o artilheiro do time com 19 gols.

Perto de realizar o sonho de jogar na Europa, Everton pode dizer que teve em 2019 o seu grande ano, sendo mais uma vez campeão gaúcho e figura central do time semifinalista da Libertadores. Além disso, o atacante também se destacou no título da Copa América pela seleção: fez gol na final, foi eleito o melhor jogador da partida e recebeu a Chuteira de Ouro, como artilheiro da competição.

Entre 2013 e 2020, Everton disputou 277 jogos e marcou 70 gols como profissional do Grêmio. Foi campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, da Copa do Brasil, de dois campeonatos gaúchos e de uma Recopa Gaúcha. Everton deixa no Grêmio outra marca expressiva: com 43 gols, é o maior artilheiro da nova Arena.

Logo após a postagem do Grêmio, o Benfica também anunciou em suas redes sociais a confirmação do negócio.