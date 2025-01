Mortes no incêndio em estação de esqui na Turquia chegam a 76

Setenta e seis pessoas morreram e 51 ficaram feridas no incêndio que atingiu um popular hotel-estância de esqui nas montanhas de Bolu, na Turquia. O governo nomeou seis procuradores para conduzir uma investigação. Nove pessoas foram detidas, informou o ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya.

Entre os nove detidos para interrogatório está o proprietário da estância de esqui.

Segundo o ministro, “pelo menos 51 pessoas ficaram feridas e 45 das 76 pessoas mortas foram identificadas. Prosseguem os esforços para identificar as outras vítimas”.

Ali Yerlikaya acrescentou que 238 hóspedes estavam no hotel, que fica na encosta de um penhasco e tem 161 quartos.

Já o titular da pasta da Saúde, Kemal Memişoğlu, disse que “pelo menos uma das pessoas feridas estava em estado grave e que 17 já tinham recebido alta hospitalar”.

Nessa terça-feira (21), o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, anunciou um dia de luto nacional a ser observado nesta quarta-feira. Todas as bandeiras dos edifícios governamentais e da missão diplomática turca no estrangeiro serão baixadas a meio-mastro, afirmou.

“Infelizmente, recebemos esta manhã notícias muito tristes de Bolu, Kartalkaya. Os nossos irmãos e irmãs foram mortos e feridos num incêndio em um hotel”, tinha afirmado anteriormente o presidente turco.

Recep Tayyip Erdoğan disse ainda que “serão tomadas as medidas necessárias para esclarecer todos os aspectos do incidente e responsabilizar os culpados”.

O ministro do Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, afirmou aos jornalistas que o Hotel Grand Kartal tinha passado por inspeção de segurança contra incêndios no ano passado.

O incêndio começou por volta das 3h30 de ontem no restaurante do Hotel Grand Kartal, de 12 andares, na estância de Kartalkaya, na província de Bolu, no noroeste da Turquia. As chamas obrigaram os hóspedes a saltar pelas janelas ou a tentar usar lençóis para fugir do prédio. Kartalkaya está localizado nas montanhas de Köroğlu, a cerca de 300 quilômetros a leste de Istambul. O incêndio ocorreu durante as férias escolares, quando os hotéis da região estão ocupados.

Testemunhas descreveram o cenário como "apocalíptico" e acentuaram que as chamas, que se espalharam muito rapidamente, “engoliram” o hotel em meia hora. Hóspedes que sobreviveram, afirmaram aos órgãos de comunicação locais que o alarme de incêndio não tinha disparado.

Segundo o canal de televisão privado NTV, pelo menos três pessoas morreram depois de saltar de janelas. A televisão privada turca informou ainda que algumas pessoas tentaram descer dos quartos usando lençóis e cobertores.

Vários carros de bombeiros e ambulâncias cercaram o edifício, com fachada de madeira e lençóis brancos amarrados e pendurados em pelo menos três janelas do piso superior, onde as pessoas tentaram fugir. A operação de combate às chamas durou cerca de dez horas.

Outros hotéis da estância de esqui foram evacuados por precaução e os hóspedes foram colocados em hotéis nos arredores de Bolu.

Entretanto, uma explosão de gás num hotel de outra estância de esqui no centro da Turquia feriu quatro pessoas.

A explosão teve lugar no Centro de Desportos de inverno da montanha Yildiz, na província de Sivas. Dois esquiadores e o instrutor ficaram ligeiramente feridos, enquanto outro instrutor sofreu queimaduras de segundo grau nas mãos e no rosto, informou o gabinete do governador de Sivas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.