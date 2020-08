Liga dos Campeões pode definir quem será o melhor jogador do mundo

Paris Saint-Germain (PSG) e Bayern de Munique entram em campo neste (23), às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal), para decidirem qual é o melhor time da Europa. Se a equipe alemã tenta o sexto título da história, os franceses chegam na final da Champions League pela primeira vez.

Contudo, há outra disputa em jogo. Quando a bola rolar, Neymar e Lewandowski ão toda a partida pela frente para convencer técnicos e capitães das seleções filiadas à Fifa, além de jornalistas especializados, de que um deles é o melhor jogador do mundo. Isto porque a a entidade máxima do futebol profissional, apesar de não fazer a cerimônia de entrega, divulgará o vencedor do prêmio “FIFA The Best”.

A tendência é que a premiação seja virtual. Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne e Mbappé estão na disputa, mas o favoritismo está entre Neymar e Lewandowski. O polonês é considerado o melhor finalizador do mundo. Em 46 partidas, marcou 55 gols e conquistou dois títulos com o Bayern de Munique na temporada.

Neymar está em seu melhor momento com a camisa do PSG, mas se formos levar em conta os números, fica atrás de Lewandowski. O brasileiro disputou 26 partidas e marcou 19 gols. Por outro lado, mesmo tendo que enfrentar lesões e entrando poucas vezes em campo, Neymar conquistou três títulos na temporada e é o principal responsável pelas jogadas ofensivas do PSG.

Quem leva o prêmio, o camisa 9 do Bayern de Munique ou o camisa 10 do Paris Saint-Germain? Correndo por fora, ainda tem o camisa 7 do PSG, afinal, Mbappé também fez excelente temporada e pode definir o principal confronto do ano no futebol europeu. O campeão deste á uma grande vantagem, ainda mais se for o nome da final.