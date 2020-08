Rodrigo Nascimento testa negativo e sai da quarentena em Portugal

O velocista Rodrigo do Nascimento foi liberado nesta sexta (28) a iniciar os treinos em Portugal. Ele seguiu para o país europeu para participar do programa Missão Europa, no qual o Comitê Olímpico do Brasil (COB) levou atletas para treinarem no Velho Continente.

O atleta estava em isolamento social desde o dia 19, quando chegou à Europa e testou positivo para coronavírus, informação que foi dada em nota divulgada pelo COB nesta sexta: “Um integrante da delegação brasileira na Missão Europa permanece isolado após ter apresentado resultado positivo em exame PCR realizado no dia 8 de agosto”.

Porém, o brasileiro fez um novo exame em laboratório sugerido pelas autoridades de saúde de Portugal, e o resultado, agora, foi negativo. Segundo o técnico do atleta, Victor Fernandes, Rodrigo sairá da quarentena no próximo sábado (29): “Na tarde desta sexta chegou o resultado negativo que tanto esperávamos. Ele já tinha feito um teste no Brasil, em junho. Foi ali que soubemos que já havia tido contato com o vírus. Mas esse positivo que apareceu em Portugal no primeiro teste nos surpreendeu. Porém, agora passou. É focar nos treinos”.

Rodrigo do Nascimento tem 25 anos e fez parte da equipe brasileira campeã do revezamento 4x100 metros nos Jogos Pan-americanos de Lima (2019) e no Campeonato Mundial de Revezamentos do Japão (2019).

O velocista é o segundo caso de atleta que participa da Missão Europa e que testou positivo para o novo coronavítus, o primeiro foi o nadador Brandonn Almeida, que, desde o início de agosto, está assintomático e isolado no Centro de Treinamento brasileiro em Portugal.