Semifinais de WTA de Cincinnati são adiadas após boicote de Osaka

Menos de 24 horas após a tenista japonesa Naomi Osaka anunciar que não disputaria as semifinais WTA de Cincinnati, em protesto contra o racismo nos Estados Unidos. As partidas que ocorreriam nesta nesta quinta-feira (27) foram remarcadas para amanhã (28).A decisão pelo reagendamento foi tomada hoje (27), em conjunto com a Associação de Tênis Feminino (WTA), a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e a Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA).

Em nota oficial, a WTA explicou que o tênis vem assumindo um papel solidário na luta contra o racismo.

"Como esporte, o tênis está assumindo coletivamente uma postura contra a desigualdade racial e a injustiça social que, mais uma vez, foi lançada na linha de frente nos Estados Unidos. A USTA, ATP Tour e WTA decidiram reconhecer este momento pausando o torneio jogar no Western & Southern Open na quinta-feira, 27 de agosto. O jogo será retomado na sexta-feira, 28 de agosto".

O protesto de Osaka, 10ª tenista no ranking mundial, vai ao encontro com o que ocorreu na NBA, na noite de ontem (26). Jogadores de Milwaukee Bucks, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers boicotaram os jogos desta quarta-feira (26) pelos Playoffs da competição. Como consequência três partidas foram adiadas pela liga.

As manifestações dos atletas norte-americanos ocorrem em repúdio à violência policial contra cidadãos negros, a última delas registrada no domingo (23), quando Jacob Blake, que é negro, foi baleado por policiais, com sete tiros nas costas, na cidade Kenosha, em Winsconsin (EUA). Ele tentava apartar uma briga entre duas mulheres, quando foi alvejado, mesmo estando desarmado. Blake está internado em um hospital e corre risco de ficar com os movimentos do corpo paralisados da cintura para baixo.

Após a mudança no cronograma do WTA de Cincinnati, na sexta-feira (28), pelo masculino, Novak Djokovic (SRV), tenista número 1 do mundo, vai enfrentar Roberto Bautista Agut (ESP). Além disso, teremos Stefanos Tsitsipas (GRE) contra Milos Raonic (CAN). Pelo feminino, Elise Mertens (BEL) duela com Naomi Osaka (JAP). E, por fim, Johanna Konta (GRB) encara Victoria Azarenka (BLR).