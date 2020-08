Tênis: Simona Halep desiste de disputar US Open

A romena Simona Halep, número dois do ranking mundial de tênis feminino, anunciou nesta segunda-feira (17) que não viajará a Nova York para disputar o US Open por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), deixando a chave das mulheres do torneio de Grand Slam sem seis das 10 melhores tenistas do mundo.

Halep juntou-se a uma relação que inclui a número um do mundo, a australiana Ash Barty, a atual campeã do torneio Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens e Belinda Bencic entre as jogadoras que não disputarão o evento em Flushing Meadows.

“Depois de pesar todos os fatores envolvidos e as circunstâncias excepcionais em que vivemos, decidi que não viajarei para Nova York para jogar o US Open”, escreveu Halep, atual campeã de Wimbledon, em sua conta no Twitter.

After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen



I always said I would put my health at the heart of my decision