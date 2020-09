Estádio do Palmeiras vai ter shows e exibição de skatistas nesta sexta

No lugar de futebol, o Allianz Park, estádio do Palmeiras, terá como espetáculo principal nesta sexta-feira (10) o evento beneficente Spotlab Sessions, com apresentações e performances de skate e BMX. Entre os atletas, estão confirmadas as presenças de Rony Gomes, Italo Penarrubia, Edgard Vovô, Dora Varella e Gui Khury. Na modalidade BMX (bicicleta e motocross) estilo livre, quem vai dar o show é Anderson Queiroz. No evento, no formato drive-in, também haverá shows de André Frateschi, Ego Kill e Talent, Papatinho.

Organizado pelo Instituto Bob Burnquist (IBB), o espetáculo visa arrecadar recursos com a venda de ingressos, que serão revertidos para campanhas de doação de equipamentos de proteção individual (EPIs) a hospitais e profissionais das redes públicas de saúde. Serão seguidos durante as apresentações os devidos protocolos de saúde e segurança de combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A programação contará também com a performance do artista e curador Binho Ribeiro. Ele produzirá uma tela em tempo real que será leiloada durante o evento. A faixa etária é livre e o estádio tem capacidade para 285 carros. Os ingrressos podem ser adquiridos AQUI.

“Será uma noite especial voltada para uma causa nobre. Os recursos arrecadados com mais esta ação serão revertidos em insumos para hospitais públicos e seus profissionais de saúde, que são os verdadeiros heróis nessa guerra contra o coronavírus” explica Bob, lembrando que entre as entidades parceiras do IBB estão os conselhos federal e regionais de profissionais de enfermagem (Cofen e Coren).