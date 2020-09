Amapaense: São Paulo e Ypiranga decidem quem vai à final no sábado

O Ypiranga já começa a se preparar hoje (17) para enfrentar o São Paulo-AP no próximo sábado (19), pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Amapaense. Para o Clube da Torre chegar às finais, basta um empate no estádio Zerão, em Macapá, no embate do próximo sábado (19), a partir das 17h (horário de Brasília). Embora o Ypiranga tenha empatado em 1 a 1 o jogo de ida ontem (16), o time negro-anil fez a melhor campanha na primeira fase em relação ao oponente. Por outro lado, só a vitória interessa ao Tricolor da Zona Norte.

Quem já está confirmado no primeiro jogo final, na próxima quarta (23) é o Santana que assegurou vaga após vencer por 1 a 0 e eliminar da disputa o Santos-AP. No jogo de ida o Canário Milionário havia empatado em 2 a 2 com o Peixe da Amazônia. Desde 2010, o Santana não chegava à decisão do titulo estadual. Na ocasião o Canário foi vice-campeão e o título ficou com o Trem. Confira AQUI a tabela de classificação do Campeonato Amapaense.

No segundo jogo, com um placar de 1X0 do Santana contra o Santos/AP, e gol de Tinho Jari, o Canário Milionário conquista a primeira vaga nas finais do nosso Campeonato Amapaense.



Vamos em frente que ainda tem muito futebol pra rolar no meio do mundo! 🍀 pic.twitter.com/mPyeINfwes — Federação Amapaense de Futebol (@faf_ap) September 17, 2020

Campeonato Maranhense

Após o Moto Club ter garantido vaga na última segunda-feira (14), eliminando o São José, ontem (16) foi a vez do Sampaio Corrêa carimbar o passaporte para a decisão, após empatar com o Juventude Samas em 1 a 1, no Castelão, em São Luís. A Bolívia Querida entrou em campo com a vantagem de ter goleado o adversário no primeiro jogo da semifinal (4 a 0).

Após o empate em 1x1 contra o Juventude Samas, a federação divulgou a tabela dos jogos finais. O primeiro jogo será no dia 23/09 às 19h, com mando do Sampaio e o segundo jogo será no 26/09 às 19h, ambos serão jogados no Castelão. — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) September 17, 2020

Desta forma, a decisão será marcada pelo Superclássico, que envolve os dois maiores vencedores do estado. O Sampaio Corrêa é o maior campeão maranhense, com 33 títulos. Já o Papão do Norte, ainda invicto na competição, vem na segunda posição, com 26. As duas equipes já se enfrentaram em uma oportunidade na primeira fase. O Moto Club levou a melhor, bateu o rival por 1 a 0, no Castelão.

Confira AQUI a tabela de classificação do Campeonato Maranhense.