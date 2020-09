Athletico-PR derrota Colo-Colo pela Libertadores

Pelo Grupo C da Taça Libertadores da América, o Athletico-PR derrotou o Colo-Colo (Chile) por 2 a 0 na Arena da Baixada. A vitória coloca os brasileiros como líderes da chave com 9 pontos, quando faltam apenas duas rodadas para a definição dos classificados às oitavas de final. Com sete participações e 60 jogos na competição, o Furacão carimbou sua vitória de número 29 nesta quarta-feira (23).

O Athletico-PR começou a partida se impondo. Assim, logo aos 6 minutos, após cobrança de escanteio, Suazo marcou contra. O segundo gol não demorou. Aos 13, a bola é lançada para a área do time chileno e o zagueiro Felipe Campos, após dividida, acaba tocando para as próprias redes.

Com a desvantagem no placar, o time do Chile começou o segundo tempo com duas substituições. Elas mudaram o panorama do confronto, mas a equipe brasileira soube administrar a vantagem para conquistar mais três pontos.

Com a classificação praticamente encaminhada, o Athletico-PR concentra-se agora no Bahia, adversário do próximo sábado (26) pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 19h na própria Arena da Baixada. Na competição nacional, o time do técnico interino Eduardo Barros tem apenas 11 pontos e está na 15ª posição.

Veja a classificação atualizada da Copa Libertadores.