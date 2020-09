Atual bicampeão, Pato goleia e encosta na liderança do Grupo C da LNF

Atual bicampeão da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Pato desencantou. O time de Pato Branco venceu de virada o Tubarão em casa, com direito à goleada de 5 a 1, na noite de ontem (17). A vitória alçou a equipe paranaense à vice-liderança do Grupo C, com dez pontos, e agora está a apenas um do líder Umuarama. Já os catarinenses sofreram a primeira derrota na competição e estão em quarto na chave, com quatro pontos.

O Tubarão foi para o intervalo à frente, graças a um gol do ala Lucas Rozenski, aos três minutos. Na etapa final, o Pato empatou logo no primeiro minuto, com o ala Neguinho. As expulsões do ala Suelton e dos pivô Pakito e Ronaldo, todos do time catarinense, no desenrolar do segundo tempo, facilitaram a missão dos paranaenses. Os campeões aproveitaram os minutos com superioridade numérica para virar com o ala Denner e ampliar com o pivô Tiago Selbach e o fixo Valença (duas vezes).

Vitória! Mais três pontos na tabela de classificação do grupo “C” da @lnfontime. Parabéns atletas e comissão técnica! Vai pra cima deles, Pato! #PatoFutsal #UmaSóPaixão #Futsal pic.twitter.com/yKz2ffaMfi — Pato Futsal (@futsal_pato) September 18, 2020

O próximo duelo do Pato é justamente contra o Umuarama, outra vez em casa, na próxima quinta (22), às 20h15 (horário de Brasília). Como as equipes catarinenses ainda estão impossibilitadas de atuar no estado, devido às restrições sanitárias em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Tubarão aguarda a marcação do próximo jogo pela LNF.

Na outra partida da noite de ontem (17) do Grupo C, a Assoeva recebeu o Joaçaba em Venâncio Aires (RS) e também goleou: 4 a 0. O pivô Raphinha abriu o placar na primeira etapa e ampliou no início do segundo tempo. O ala Vini Scola e o fixo Boni definiram o marcador, que levou o time gaúcho a sete pontos, em terceiro na chave. Os catarinenses, com um ponto, estão na lanterna.

A Assoeva volta a jogar no domingo (20), às 16h, contra o Umuarama, fora de casa. Na última terça (15), quando foi a mandante, a equipe de Venâncio Aires quebrou a invencibilidade do rival paranaense na competição. O Joaçaba, pela mesma razão que o Tubarão, espera a definição dos próximos compromissos pela competição nacional.

A LNF prossegue neste sábado (19) com três jogos. Às 11h, o Brasília visita o Magnus Sorocaba, time de melhor campanha até agora, pelo Grupo A. Às 16h, o Foz Cataratas recebe o Blumenau, no duelo entre os dois últimos colocados do Grupo B. Pela mesma chave, às 19h05, o Cascavel joga em casa contra o Atlântico, em partida que vale a ponta do grupo.

No domingo (20), além de Umuarama e Assoeva, o Campo Mourão recebe o Jaraguá, às 13h, pelo Grupo C. Mais cedo, o Carlos Barbosa vai até Francisco Beltrão (PR) enfrentar o Marreco, em duelo com transmissão ao vivo da TV Brasil, a partir das 11h. Confira AQUI a tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal.