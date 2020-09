Chape encara Náutico nos Aflitos para encostar na liderança da Série B

Em busca de se manter na cola do líder Paraná, a Chapecoense encara o Náutico nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em quinto lugar na tabela, com 16 pontos, o Verdão do Oeste está a quatro pontos do Tricolor paranaense, com 20. No entanto, em sete jogos disputados, a Chape tem três partidas a menos que os paranistas, que venceram nesta rodada o CRB por 2 a 0.

Até o momento, a Chape perdeu apenas para o vice-líder Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá, na sexta rodada. Justamente os únicos dois gols sofridos pelo atual campeão catarinense na competição. Nos outros seis jogos, venceu cinco e empatou um.

Já o Náutico não começou a Série B com bons resultados, mas vem mostrando reação. Após ficar as cinco primeiras rodadas sem vencer, o Timbu derrotou três adversários nos últimos quatro jogos. Na partida passada, bateu em casa o Botafogo-SP por 3 a 1. Na nona colocação, com nove jogos disputados, os pernambucanos têm o retrospecto de três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

No confronto desta noite, os pernambucanos vão defender a invencibilidade nos Aflitos: nos cinco jogos disputados no estádio, conquistaram duas vitórias e três empates. Ou seja, dos 13 pontos somados na tabela, nove foram obtidos no Recife.

No último treino antes da partida contra a Chapecoense, o time de colete foi o grande vencedor do rachão. A grande pergunta é: Erick, tava jogando em qual time, meu atacante? 🇦🇹🐭



📸 @caiofalcaofoto / CNC pic.twitter.com/QsKFE4iqvw — Náutico (@nauticope) September 17, 2020

Mais cedo, a partir das 19h15, Confiança-SE e Guarani-SP duelam no Batistão, em Aracaju (SE), para se afastarem da zona de rebaixamento. Ambas as equipes possuem oito pontos cada, à à beira do Z4. Com uma vitória a mais, os paulistas estão na 15ª colocação, enquanto os sergipanos aparecem na 16ª. Confira AQUI a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B

Outra semelhança entre o Dragão do Bairro Industrial e o Bugre nesta Série B é que os dois times marcaram oito gols e sofreram 12, em nove rodada disputadas. Apesar das coincidências, os clubes fizeram campanhas distintas. O Confiança venceu uma, empatou cinco e perdeu três. Já o Guarani ganhou duas, empatou duas e perdeu cinco.