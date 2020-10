Brasileiro: Bahia vence Botafogo por 2 a 1

O Bahia foi até o estádio Nilton Santos e venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta (30) em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Turma Tricolor da Bahia vai dormir feliz! Que triunfo... #BRBAH 🇱🇺 pic.twitter.com/WEEIun8yBf — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 1, 2020

O resultado foi importante para o Tricolor baiano, que deixou a lanterna da competição (subindo para a 16ª posição com 12 pontos), e interrompe uma sequência de quatro derrotas seguidas. Já o Glorioso vê a sua situação complicar, permanecendo na vice-lanterna, com 11 pontos.

Jogando em casa, o Botafogo encontrou dificuldades desde o início diante de um Bahia que guardava muito a defesa, apostando nas saídas rápidas em contra-ataque. Com isso, a partida ficou muito amarrada.

E o primeiro gol saiu em jogada de bola parada. Um pouco antes do intervalo, aos 41 minutos, Marco Antônio cobra falta e Gilberto, desmarcado, vence o goleiro Diego Cavalieri.

No segundo tempo, o Botafogo, mais na base da vontade do que da qualidade, tenta de todo jeito empatar, mas não tem sucesso em seu intento.

Já o Bahia consegue ampliar aos 38, quando Juninho Capixaba recebe na ponta esquerda e cruza, rasteiro, para Élber escorar de primeira.

Aos 45, Pedro Raul tenta duas vezes para conseguir marcar o gol de honra da equipe da casa.

O próximo compromisso do Glorioso será no próximo domingo, quando faz clássico com o Fluminense no próximo domingo (4), mesmo dia no qual o Bahia recebe o Sport.

Empate em São Paulo

Em outra partida atrasada da primeira rodada do Brasileiro, o Corinthians recebeu o Atlético-GO em São Paulo, mas o placar permaneceu no 0 a 0.

Fim de jogo. Corinthians e Atlético-GO empatam em 0 a 0 na @NeoQuimicaArena, pelo @Brasileirao. O próximo compromisso do Timão acontece sábado, às 21h, contra o Red Bull Bragantino, também pelo nacional. O confronto será realizado no estádio Nabi Abi Chedid.#VaiCorinthians pic.twitter.com/TJUJk8O5gT — Corinthians (@Corinthians) October 1, 2020

O próximo desafio do Corinthians será contra o Bragantino, no sábado (3) no Nabi Abi Chedid, já o Atlético visita o Fortaleza no domingo.

Veja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da série A.