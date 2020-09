Brasileiro Feminino: Palmeiras vence Santos, e Corinthians agradece

O Corinthians dependia de um tropeço do Santos, nesta quinta-feira (24), para assumir de vez a ponta da Série A1 (primeira divisão) do Brasileiro Feminino. O tropeço veio e, por ironia, com ajuda do maior rival corintiano. Na primeira vez atuando no Allianz Parque, o Palmeiras derrotou as Sereias da Vila por 2 a 1, de virada. Com as santistas estacionadas nos 24 pontos, o Timão (que foi a 27 na quarta-feira, ao superar o Iranduba, em Manaus, por 2 a 0) é o novo líder da competição.

O Santos abriu o placar aos 38 minutos, em penalidade cobrada pela atacante Larissa. Na etapa final, a centroavante Carla Nunes dominou na entrada da área, pela esquerda, cortou para dentro e bateu no ângulo, deixando tudo igual, aos 10 minutos. A virada veio aos 25, com Bianca. A atacante foi lançada na área, fez o giro e soltou a bomba, definindo a vitória das alviverdes, agora com 20 pontos em quinto lugar.

No outro clássico desta quinta-feira, o Internacional levou a melhor sobre o Grêmio, em Gravataí (RS). O gol da vitória por 1 a 0 saiu aos 10 minutos do primeiro tempo com a atacante Rafa Travalão. Ela aproveitou lançamento na pequena área e bateu na saída da goleira gremista. As Gurias Coloradas foram a 21 pontos, na terceira posição. As tricolores, paradas nos 18 pontos, caíram para sétimo.

Em Campinas (SP), o Avaí/Kindermann derrotou a Ponte Preta por 3 a 0. A atacante Catyellen, com uma bomba de fora da área, colocou as catarinenses em vantagem aos 42 minutos. Três minutos depois, após cobrança de escanteio, a atacante Lelê cabeceou no travessão, a bola rebateu na meia Tauane, na zagueira da Ponte, entrando no gol. Nos acréscimos do segundo tempo, a meia Suzana definiu o placar, que levou as visitantes aos mesmos 20 pontos do Palmeiras, ficando à frente pelo saldo de gols (22 a 10). A Ponte, zerada, é a lanterna.

Confira a classificação da Série A1 do Brasileiro Feminino.