Com três gols, Gláucia brilha pelo São Paulo no Brasileiro Feminino

A protagonista da quarta-feira (23) na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino foi Gláucia. A centroavante balançou as redes três vezes na goleada do São Paulo sobre o Audax, por 4 a 0, em Cotia (SP), pela 10ª rodada. O resultado levou o Tricolor paulista ao sexto lugar, com 17 pontos, na zona de classificação à próxima fase. O time de Osasco (SP), estacionado nos quatro pontos, é o antepenúltimo.

O show de Gláucia começou aos nove minutos. A centroavante recebeu lançamento na marca do pênalti, matou no peito e bateu na saída da goleira. Aos 20, após cobrança de falta na área, a zagueira Thais Regina marcou de cabeça. Aos 38, Gláucia fez o segundo dela, de pênalti. No segundo tempo, logo aos quatro minutos, a camisa 9 completou o hat-trick com um golaço da intermediária, em que a bola bateu no travessão antes de entrar.

Não assistiu ao jogo entre o @SaoPauloFC e o @audaxosasco? Os melhores momentos estão aqui!

Com hat-trick da Glaucia, o São Paulo venceu o Audax por 4 a 0, em jogo válido pela 10ª rodada do #BrasileirãoFeminino. pic.twitter.com/9R47IoiTzl — Brasileirão Feminino (de 🏡) (@BRFeminino) September 23, 2020

Rival tricolor, o Corinthians também se deu bem na rodada. Apesar de perder muitas chances, o Timão derrotou o Iranduba por 2 a 0 em Manaus e assumiu provisoriamente a liderança do Brasileiro, com 27 pontos, três a frente do Santos, que joga na quinta-feira (24). A atacante Giovana Crivelari abriu o placar aos 36 minutos da primeira etapa. A lateral Paulinha, no rebote da goleira, definiu a vitória alvinegra nos acréscimos da etapa final. Com a derrota, o Iranduba entrou na zona de rebaixamento, com nove pontos, na 13ª colocação.

FIIIIM DE JOGO! Em Manaus, o Timão bateu o Iranduba por 2 a 0, gols de Giovanna Crivelari e Paulinha. Com o resultado, o Timão fica momentaneamente na liderança do nacional



📸- João Normando



FIM DE JOGO I Iranduba 0 x 2 Corinthians pic.twitter.com/NuDnVMihkM — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) September 23, 2020

Quem aproveitou o tropeço das amazonenses foi o Minas Brasília, que recebeu o São José no Gama (DF) e venceu por 3 a 2, de virada, saindo do Z-4. As meias Robinha e Katrine e a zagueira Kaká marcaram para as brasilienses, que foram a 11 pontos, ascendendo para a 12ª posição. A meia Sissi e a atacante Ariel fizeram os gols das joseenses, que desceram para o 10º lugar, com 13 pontos.

No último jogo do dia, a Ferroviária superou o Cruzeiro por 1 a 0, em Belo Horizonte, e subiu para terceiro, com 19 pontos. Aos 32 minutos da etapa inicial, a bola da atacante Patrícia Sochor bateu no travessão e quicou dentro da meta, próxima à linha. A árbitra Andreza Helena Siqueira mandou seguir, mas assinalou gol em seguida após indicação da auxiliar Suellen das Graças Gonçalves Silva. Com a derrota, a Raposa caiu para o 11º lugar, com 13 pontos.

2T - 52'/0:1 - Fim de jogo no estádio das Alterosas (Sesc Venda Nova).



CRUZEIRO 0 x 1 FERROVIÁRIA



📸 Bruno Haddad/Cruzeiro#AsCabulosas #CRUxAFC pic.twitter.com/4RHZs1BzTV — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) September 24, 2020

A 10ª rodada da Série A1 começou no domingo (20), com o triunfo do Flamengo sobre o Vitória, em Salvador, por 1 a 0. Na quinta, são mais três partidas, todas às 15h (horário de Brasília), sendo dois clássicos. Em Gravataí (RS), tem Grêmio e Internacional. Já em São Paulo, o Palmeiras recebe o Santos no Allianz Parque, no primeiro jogo da história do time feminino do Verdão na arena. Por fim, em Campinas (SP), o Avaí/Kindermann visita a Ponte Preta.

