Cali recebe Jogos Pan-Americanos Júnior em setembro de 2021

Está confirmada a data da primeira edição dos Jogos Pan-americanos Júnior da história: será entre 9 e 19 de setembro de 2021 na Colômbia. A informação foi dada na última quarta (2) pelo Comitê Organizador Cali-Valle 2021.

¡La espera ha terminado!



Del 9 al 19 de septiembre del 2021 Cali y el Valle de Cauca volverán a hacer historia con los I Juegos Panamericanos Junior, el evento deportivo para jóvenes más importante del mundo en los próximos años. #TodoXVos pic.twitter.com/0jodV29lCb — Juegos Panamericanos Junior (@CaliValle2021) August 31, 2020

Inicialmente, o evento seria em junho de 2021, mas foi remarcado por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). “Com o adiamento dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2022, os Jogos de Cali serão o evento esportivo mais importante do mundo para os jovens no ano que vem”, afirma o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports), Neven Ilic.

O Junior PanAm será o primeiro evento continental inteiramente destinado a atletas de 14 a 22 anos. Os medalhistas de ouro de cada modalidade serão qualificados para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, previstos para 2023. Os organizadores aguardam mais de 3.500 atletas de 41 países competindo em 27 modalidades.

A Colômbia também já demonstrou interesse em sediar os Jogos Pan-Americanos de 2027. Bogotá e Barranquila já aparecem entre as candidatas a sede da competição.