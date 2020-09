Campeão Acreano pela 1ª vez, Galvez tem Série D pela frente

O Galvez ganhou combustível para disputar Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, após ser campeão pela primeira vez na história do Campeonato Acreano, feito alcançado no último sábado (12). O Imperador levou os dois turnos do Estadual e evitou a finalíssima. Para isto, bateu o Rio Branco por 2 a 0 na decisão do returno. O palco do título foi a Arena Acreana, na capital Rio Branco.

Agora o Imperador vai em busca de outra façanha inédita, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O clube acreano estreará pelo Grupo 1 da competição nacional contra o Fast, de Manaus, no próximo domingo (20), na Arena Acreana.

No ano passado, o Galvez participou pela primeira vez da quarta divisão. Além disso, tem a experiência de já ter disputado torneios como a Copa do Brasil (em nível nacional) e a Copa Verde (em nível regional). No Campeonato Estadual, antes do título deste ano, bateu na trave em 2015, 2018 e 2019, quando foi vice-campeão.

Galvez é uma equipe considerada jovem do futebol brasileiro. Criada em 2011 pela Polícia Militar do Estado do Acre, o nome dado ao clube faz referência ao jornalista e diplomata espanhol Luís Galvez Rodriguez de Arias, que proclamou a República Independente do Acre em 1889 (depois o estado voltaria a ser incorporado à Bolívia, até, definitivamente, pertencer ao Brasil).

