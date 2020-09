Galvez e Rio Branco decidem o 2º turno do Campeonato Acreano no sábado

O campeão acreano poderá ser definido já no próximo sábado (12). O Galvez vai enfrentar na final do segundo turno o Rio Branco-AC, em jogo único. A partida será realizada na Arena Acreana, na capital Rio Branco, às 19h (horário de Brasília). Como o Imperador foi o campeão do primeiro turno, caso vença no sábado, será declarado campeão Estadual.

Nas semifinais na noite de ontem (9) o Galvez garantiu a vaga na final após vencer o Náuas por 2 a 1. Depois do jogo, o clube postou foto no Instagram dos atletas e comissão técnica.

Já o Rio Branco avançou depois de derrotar o Plácido de Castro por 2 a 0. Com a vaga garantida na decisão, os jogadores apareceram em vídeo no Instagram comemorando no vestiário.

Semifinais do Amapazão

As vagas na final do Campeonato Amapaense começarão a ser disputa no próximo sábado (12). O Santana vai enfrentar o Santos-AP - líder da Primeira Fase - no estádio Zerão, na capital Macapá, às 17h. Na noite de ontem (9), O Canário do Porto conquistou a classificação na quinta e última rodada após golear o lanterna Macapá por 4 a 0, no Zerão. As semifinais serão disputadas em dois confrontos.

Do outro lado da chave, estão o Ypiranga e o São Paulo-AP, que vão duelar na próxima quarta-feira (16), também no Zerão, a partir das 17h. O Ypiranga foi o vice-líder na tabela após vencer o Trem por 4 a 2, na noite desta quarta (9). Já o Tricolor da Zona Norte terminou a fase de pontos corridos na terceira posição.

Confira AQUI a tabela de classificação do Campeonato Amapaense.