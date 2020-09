Rio Branco e Plácido de Castro abrem semifinais do 2º turno do Acreano

Os finalistas do segundo turno do Campeonato Acreano serão conhecidos nesta quarta-feira (9). O Rio Branco vai enfrentar o Plácido de Castro, ás 19h (horário de Brasília), na Arena Acreana, na capital Rio Branco. As duas equipes obtiveram 100% de aproveitamento na fase de grupos.

O Plácido de Castro vem de goleada na última rodada: venceu o Humaitá por 5 a 0. Já o Estrelão saiu vitorioso do clássico contra o Galvez por 2 a 1 e assegurou o acesso ás semifinais. Este é o segundo confronto entre as duas equipes no Estadual. No primeiro turno, o Tigre de Abunã aplicou uma goleada por 6 a 2 no Rio Branco-AC, no estádio Ferreirão, na cidade de Plácido de Castro.

A outra semifinal da noite também será na Arena Acreana: Galvez e Náuas se enfrentam a partir das 21h. O Imperador, campeão invicto no primeiro turno, teve mais dificuldades no segundo. Nas últimas duas partidas foi derrotado pelo Atlético-AC e Rio Branco-AC. Se vencer também vencer o segundo turno, o Galvez já será declarado campeão estadual, sem precisar disputar a finalíssima.

Já o Náuas iniciou mal a segunda metade do Acreano: perdeu os três primeiros confrontos. Entretanto, o Cacique do Juruá goleou o São Francisco e o Andirá nos últimos dois jogos. No duelo entre Galvez e Náuas no primeiro turno, o Imperador levou a melhor, com vitória por 2 a 1.