Com Mano Menezes, Bahia encara o Grêmio esta noite, em Salvador

Sob a observação do novo treinador Mano Menezes, o Bahia enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira (10), às 19h15 (horário de Brasília), pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A contratação do técnico foi anunciada ontem (8) e, apesar de não poder ficar à beira do gramado, ele acompanhará a partida no estádio de Pituaçu, em Salvador. O auxiliar técnico Cláudio Prates exercerá hoje (10) a função de forma interina, assim como tem feito desde a saída de Roger Machado, na última quarta (3).

Presencialmente, Mano vai poder fazer a primeira análise da equipe, que não vence há cinco jogos. Nesta sequência negativa, foram três empates e duas derrotas. Mano Menezes fará o primeiro treinamento com o elenco tricolor somente amanhã (11), no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. O primeiro adversário na sua trajetória pelo Tricolor baiano será o Atlético-GO, no próximo domingo (13), no estádio de Pituaçu, às 18h.

O desafio de Mano Menezes é diferente daquele encontrado por ele no ano passado ao assumir o Palmeiras. O Bahia está na 13ª posição na tabela, a apenas um ponto de entrar na zona de rebaixamento. Em 2019, Mano assumiu o alviverde na quinta colocação, com distância de seis pontos do líder Flamengo.

Confira AQUI a tabela da Série A Campeonato Brasileiro.

Ney Franco no Cruzeiro

Outro treinador que também terá muito trabalho pela frente é Ney Franco. Anunciado ontem (9) como substituto de Enderson Moreira, demitido na terça (8), ele fará sua estreia pelo Cruzeiro nesta sexta-feira (11). O primeiro compromisso será contra o Vitória, no Mineirão, às 21h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe celeste vem pressionada por causa do jejum de vitórias: nos últimos cinco jogos foram dois empates e três derrotas. O time ocupa a 17ª posição, já na zona de rebaixamento. Além disso, foi eliminada na terceira fase da Copa do Brasil para o CRB e sequer passou da primeira fase do Campeonato Mineiro.

Na Toca da Raposa (CT do clube), em entrevista concedida ao canal da Raposa no Youtube, nesta quarta (9), Ney Franco falou sobre a responsabilidade que terá à frente do Cruzeiro.

Experiência e conquistas não faltam ao treinador. Franco conseguiu o acesso de dois clubes para a Série A. Em 2010, foi campeão da Série B pelo Coritiba. Já em 2018, pelo Goiás, a tarefa era parecida com esta que vai encarar no comando do Cruzeiro. Ele assumiu o Esmeraldino na vice-lanterna, na quinta rodada, e terminou na quarta posição.

Confira AQUI a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.