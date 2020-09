Copa do Brasil: América-MG vence Ponte Preta e avança

Após empate em 2 a 2 no jogo de ida, o América-MG derrotou a Ponte Preta, nesta terça (22) por 3 a 1 no Independência, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Coelho foi superior durante todo o primeiro tempo e apenas administrou o resultado na segunda etapa.

América sufoca Ponte Preta na etapa inicial

O América-MG precisou de apenas 30 segundos para levar perigo ao gol da Ponte Preta. Rodolfo recebeu lançamento pela direita e tentou o cruzamento, Ivan espalmou para o meio da área. A bola sobrou para Alê, que, sozinho, isolou. Aos dois minutos, o Coelho teve nova chance de abrir o placar. A Ponte Preta saiu jogando errado, o América recuperou e o cruzamento da direita encontrou Léo Passos, que finalizou para fora.

Aos 23 minutos, Felipe Azevedo recebeu na entrada da grande área e arriscou de perna direita. A bola explodiu na trave do goleiro Ivan. A pressão deu resultado e o Coelho abriu o placar aos 31 minutos. Juninho cruzou na cabeça de Felipe Azevedo, que concluiu sem chances para Ivan. O América continuou sufocando a Ponte Preta e ampliou aos 35 minutos. Depois de bela troca de passes, Alê apareceu sozinho para chutar rasteiro e fazer o segundo.

Com 2 a 0 no placar, o Coelho voltou para o segundo tempo esperando a Ponte Preta, mas a Macaca não ameaçava. Aos 17 minutos, o América-MG decretou a classificação. Bruno Reis derrubou Diego Ferreira dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Rodolfo cobrou com precisão e marcou o terceiro.

A Ponte Preta teve duas oportunidades de diminuir o placar. Aos 30 minutos, Matheus Peixoto tentou de cabeça, por cima do gol. Dois minutos depois, Bruno Rodrigues chutou colocado, mas Cavichioli espalmou. A Macaca conseguiu descontar apenas aos 47 minutos, com um belo gol de Apodi. No fim, vitória do Coelho por 3 a 1 e vaga garantida na próxima fase da Copa do Brasil.

Veja tabela atualizada da Copa do Brasil.