Corinthians encara Intelli, vice-líder do Grupo A da LNF 2020

Sem vencer há três partidas, o Corinthians busca a reabilitação na Liga Nacional de Futsal (LNF) contra o mais recente algoz. Nesta sexta-feira (25), o Timão recebe a Intelli Tempersul, às 18h (horário de Brasília), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela oitava rodada da competição. Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), os jogos são agendados gradativamente.

O Alvinegro é o quinto colocado do Grupo A, com cinco pontos em cinco partidas e apenas uma vitória, por 3 a 1, sobre o Praia Clube, em 31 de agosto. De lá para cá, foram dois empates (3 a 3 com o São José e 1 a 1 com o Minas Tênis Clube) e uma derrota, para a própria Intelli, por 3 a 2, em Dracena (SP), no último dia 15. Desde então, a novidade foi a contratação do goleiro Careca, retornando ao clube após duas temporadas. O arqueiro estava no Atlântico e foi anunciado na última terça-feira (22).

O ala Jackson Samurai e o pivô Deives balançaram as redes pelo Corinthians, mas o ala Tatinho (duas vezes) e o pivô Vitinho marcaram para o time de Dracena (SP) que, na contramão do rival, venceu os últimos três confrontos que disputou. Além de superar o Timão, a Intelli superou duas vezes o Brasília, ambas por 3 a 1. A equipe, que fez cinco jogos, está na segunda colocação da chave, com dez pontos, a oito do líder Magnus Sorocaba, dono da melhor campanha da LNF até o momento.

Na noite de ontem (24), o empate por 2 a 2 entre Cascavel e Joinville movimentou o Grupo B da competição. No primeiro tempo em Cascavel (PR), o fixo Carlão, de pênalti, colocou o time da casa em vantagem aos sete minutos. Também cobrando uma penalidade, o pivô Genaro deixou tudo igual aos 11 minutos. O pivô Dieguinho, aos 17, virou para o JEC, mas aos cinco da etapa final, o ala Pintinho igualou novamente o marcador no ginásio da Neva, casa da Serpente paranaense.

O Cascavel foi a 11 pontos e perdeu a chance de chegar ao topo da tabela: segue na segunda posição da chave, a um ponto do líder Atlântico. O Joinville, com oito pontos, permanece na quinta posição. O time catarinense só fez quatro partidas até o momento e é um dos dois únicos invictos da LNF - o outro é o Magnus.

As duas equipes do Grupo B voltam à quadra neste sábado (26). Às 13h15, o JEC visita o Atlântico em Erechim (RS). Depois, às 19h05, a Serpente recebe o Foz Cataratas. Também amanhã (26), ocorre um duelo do Grupo A: Praia Clube e São José, se enfrentam a partir das 16h, em Uberlândia (MG). Confira AQUI a tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal.

No domingo (27), o Grupo B fica novamente em evidência, com Carlos Barbosa e Blumenau jogando no interior gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil a partir das 11h. Acompanhe abaixo: