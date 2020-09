Desfalcado do técnico Ramon, Vasco enfrenta Coritiba no Couto Pereira

O Vasco enfrenta o Coritiba, neste domingo (20) no estádio Couto Pereira, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, cujo início está marcado para as 16h, o time da colina terá um desfalque importante, o técnico Ramon Menezes, que teve diagnóstico para o novo coronavírus (covid-19) confirmado na última sexta (18).

Além da ausência do treinador à beira do campo, o time vascaíno terá que lidar com outro desafio, encontrar o equilíbrio em um momento no qual procura ir bem em duas importantes competições ao mesmo tempo: Brasileiro e Copa do Brasil.

Como tem um jogo decisivo contra o Botafogo na próxima quarta (23), no estádio de São Januário, é possível que o Vasco entre em campo com um time alternativo neste domingo. Assim, jogadores como o artilheiro Germán Cano e o meia Martín Benítez podem ser poupados.

Porém, esse é um desafio difícil de resolver, pois o cruzmaltino também não pode descuidar do Brasileiro, onde uma vitória é fundamental para continuar brigando pelas primeiras posições da classificação.

Dificuldades de escalação no Coritiba

O Coritiba está em situação muito diferente da do time carioca. A equipe paranaense ocupa a vice-lanterna do Brasileiro no início da atual rodada. Assim, mesmo jogando em casa não é considerada favorita para a partida.

O grande objetivo para o confronto com o Vasco é dar fim a uma sequência de quatro jogos sem vitórias, que teve como capítulo final a derrota de 1 a 0 no clássico com o Athletico-PR na última rodada.

Mas o técnico Jorginho não terpa vida fácil, pois ele não poderá repetir a escalação de sua equipe, uma rotina que tem dificultado demais o seu trabalho. Contra o Vasco, ele não terá os atacantes Igor Jesus, expulso na última rodada, Sassá, que teve o contrato rescindido, e Neílton, que se recupera de lesão. Quem tem chance de voltar é o volante Matheus Sales, em fase final de recuperação.

Transmissão da Rádio Nacional

Você acompanha Coritiba e Vasco, a partir das 16h (horário de Brasília) na Rádio Nacional, que você escuta aqui:

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.