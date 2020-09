Botafogo vence Vasco e leva vantagem para volta da Copa do Brasil

O Botafogo saiu na frente no duelo com o Vasco pela quarta fase da Copa do Brasil. Em uma partida com poucas chances de gol, realizada nesta quinta (17) no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro aproveitou melhor as oportunidades e venceu por 1 a 0, com gol de Babi.

VITÓRIA DO FOGÃO NO NILTON SANTOS!



Matheus Babi marca, BOTAFOGO vence o Vasco por 1 a 0 e larga na frente pela vaga nas oitavas da Copa do Brasil.



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/sPNgK2gvHJ — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) September 17, 2020

O primeiro tempo foi de alternância de domínio entre as duas equipes e teve apenas uma chance de gol. O Botafogo começou melhor, mas não levava perigo. O Cruzmaltino, por sua vez, tinha muita dificuldade em sair de seu campo de defesa. A única oportunidade clara de gol foi do Vasco. Aos 16 minutos, Benítez avançou pela direita e encontrou Cano sozinho na frente de Gatito Fernández. O atacante bateu de voleio, de primeira, mas o goleiro Alvinegro fez boa defesa. Os 30 minutos seguintes foram de muito esforço, mas sem emoção.

Curiosamente, assim como na etapa inicial, a primeira finalização perigosa do segundo tempo foi aos 16 minutos. Caio Alexandre passou para Bruno Nazário, que, de perna esquerda, finalizou cruzado para boa defesa de Fernando Miguel. O Vasco respondeu dois minutos depois. Marcos Júnior bateu colocado de fora da área e a bola explodiu na trave de Gatito Fernández.

Depois de uma chegada boa de cada time, o Botafogo fez o gol da vitória. Honda tabelou com Bruno Nazário pela direita de ataque. O camisa 10 cruzou para Babi, que saltou mais que Miranda, e cabeceou no ângulo direito de Fernando Miguel. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

O Glorioso quase ampliou a vantagem, aos 48 minutos. Em contragolpe puxado por Babi, Kalou apareceu para chutar de frente para Fernando Miguel, que salvou o segundo gol.

As duas equipes se enfrentam novamente na próxima quarta-feira (23), às 21h30, em São Januário. O Botafogo tem a vantagem do empate. Se o Vasco vencer por um gol de diferença, teremos disputa de pênaltis. Vitória com mais de um gol de diferença classifica o Cruzmaltino para as oitavas de final.

