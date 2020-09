Graças a gol contra, Fluminense vence na Copa do Brasil

O Fluminense sofreu, mas derrotou o Atlético-GO por 1 a 0 na noite desta quarta (16), no estádio do Maracanã, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

VEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gol contra de João Victor, o Fluzão abre vantagem na quarta fase da @CopaDoBrasil! A volta acontece na próxima quinta, às 20h, em Goiânia! VAMOS! 🇭🇺 #SejaSócio #TimeDeGuerreiros pic.twitter.com/WLx6xchKcj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 17, 2020

Mesmo sendo pela vantagem mínima, a vitória foi importante para o tricolor, que agora joga a partida de volta, na próxima quinta (24) no estádio Olímpico, com a vantagem de se classificar até mesmo com um empate. Já o Atlético precisa de um triunfo de ao menos dois gols de vantagem para passar direto, enquanto vitória por um gol dos goianos leva para a disputa de pênaltis.

Partida complicada

Jogando em casa, o Tricolor das Laranjeiras apostou em adiantar a marcação e pressionar o time de Goiás desde a saída de bola. Já o Dragão adotou uma postura mais cautelosa, esperando atrás oportunidades de sair no contra-ataque.

Com este panorama, o Fluminense conseguia manter a posse de bola, mas encontrava claras dificuldades de finalizar as jogadas, pois não contava com um centroavante de ofício.

Assim, a melhor oportunidade do Tricolor no primeiro tempo surgiu aos 38 minutos, em cobrança de falta do meia Nenê que foi defendida pelo goleiro Jean.

Com a manutenção da igualdade até o intervalo, o técnico Odair Hellmann decide mudar sua equipe em busca de maior efetividade ofensiva, ele tira o meia uruguaio Michel Araújo e coloca o atacante Marcos Paulo.

Porém, o desenho da partida continua o mesmo, o Tricolor permanece com dificuldades diante de um adversário que não dá espaços. Assim, o gol da vitória acaba surgindo da forma mais improvável possível. Aos 31 minutos, Egídio cobra escanteio e o zagueiro João Victor, na tentativa de afastar a bola, acaba cabeceando para o gol de Jean, marcando contra.

Perdendo, o Atlético-GO sai um pouco mais, e oferece espaços para o Fluminense, mas o placar permanece inalterado até o final.

Vitória do Vozão

Na outra partida da Copa do Brasil desta quarta que começou às 21h30, o Ceará derrotou o Brusque, em pleno estádio Augusto Bauer (Santa Catarina), por 2 a 0.

O primeiro gol foi marcado por Leandro Carvalho aos 39 minutos do primeiro tempo. A defesa do Brusque vacilou na saída de bola e o camisa 80 marcou após receber passe de Sobral.

O 2 a 0 só foi confirmado nos acréscimos da etapa final, quando Vinícius marca gol em jogada de contra-ataque. Após chutão para a frente, o camisa 29 parte em velocidade, dribla o goleiro Zé Carlos e chuta para o gol vazio.

Com este resultado, o Vozão consegue se classificar até mesmo com um empate. Já o Brusque terá que vencer com diferença de mais de três gols para passar direto, enquanto triunfo com vantagem de dois gols dos catarinenses leva para a disputa de pênaltis.

