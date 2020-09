Ponte Preta derrota Avaí e assume a liderança da Série B

A Ponte Preta derrotou o Avaí, nesta sexta (11) na Ressacada por 1 a 0, e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. A Macaca venceu a segunda consecutiva, são cinco vitórias nos últimos seis jogos. O Leão sofreu a segunda derrota seguida e estacionou nos 9 pontos.

Gol no segundo tempo

O primeiro tempo foi movimentado e com boas chances para as duas equipes. A Ponte foi quem começou a finalizar com mais perigo. Aos 23 minutos, Moisés chutou no canto direito de Lucas Frigeri, que espalmou. Dois minutos depois, a Macaca chegou pela esquerda com Bruno Rodrigues e Lazaroni, mas Betão cortou cruzamento perigoso. O zagueiro acabou sentindo e precisou ser substituído. Aos 29 minutos, João Paulo tentou bater colocado, e a bola foi pela linha de fundo.

O Avaí respondeu e quase abriu o placar. Cruzamento da direita que passou por toda a defesa da Ponte Preta e encontrou Valdívia, sozinho, na segunda trave. O atacante cabeceou para fora. No minuto seguinte, Pedro Castro arriscou de longe e, na tentativa de afastar, Alisson quase fez gol contra. A última investida perigosa foi aos 38 minutos. Moisés avançou pela direita e chutou forte, mas a bola subiu muito e não assustou o Avaí.

A Ponte Preta abriu o placar logo no início da segunda etapa. Pedro Castro dominou mal dentro da área, tentou sair jogando, mas Moisés se antecipou e acabou sofrendo pênalti. João Paulo cobrou com segurança para fazer 1 a 0.

O Avaí reagiu. Aos 17 minutos, Victor Salinas completou escanteio pela esquerda e obrigou Ivan a fazer boa defesa. Dez minutos depois, o goleiro salvou a Ponte Preta. Daniel Amorim soltou a bomba dentro da área e Ivan espalmou. Apesar das investidas, o Leão não conseguiu igualar o placar e amargou mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Operário, sábado (19), às 19h no Moisés Lucarelli. Já o Avaí recebe o Sampaio Corrêa, domingo (20), às 11h na Ressacada.

