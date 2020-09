Série B: duelo com Vitória marca volta de Ney Franco ao Cruzeiro

A novidade do Cruzeiro para o jogo desta sexta-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Vitória, no Mineirão, está no banco de reservas. É que a partida marca a estreia de Ney Franco na Raposa, que está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e não vence há cinco rodadas: soma três derrotas e dois empates.

O treinador não é exatamente um rosto novo. Ele trabalhou por 11 anos nas categorias de base do clube e dirigiu a equipe principal em algumas ocasiões, entre 2002 e 2004, de forma interina. Em 2004, uma parceria com o Ipatinga levou jovens formados na Raposa, além do próprio técnico, ao Vale do Aço. A experiência o projetou no futebol profissional. No ano seguinte, o Ipatinga de Ney foi campeão mineiro contra o próprio Cruzeiro. Em 2006, chegou à semifinal da Copa do Brasil. O trabalho chamou atenção do Flamengo, que contratou o treinador.

O retorno após 16 anos - e mais 10 clubes no currículo, além da seleção brasileira sub-20 - se dá no pior momento da história cruzeirense. Na segunda divisão, a Raposa tem só cinco pontos em oito jogos e figura em 17º lugar. O empate por 1 a 1 com o CRB, também no Mineirão, na segunda-feira (7), tirou a equipe temporariamente do Z-4, mas, o ponto obtido pelo Figueirense na terça-feira (8), fora de casa, diante do Cuiabá, recolocou os mineiros entre os quatro piores times do campeonato.

Em condições normais, o Cruzeiro estaria hoje com 11 pontos, na 10ª posição. O clube, porém, foi punido pela Fifa antes de a Série B começar. A equipe teve seis pontos retirados pelo não pagamento do empréstimo do volante Denílson, em 2016, pelo Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. Em agosto, o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse, em reunião do Conselho Deliberativo celeste, que os árabes pediram, inclusive, o rebaixamento do time mineiro à Série C do Brasileiro.

Contra o Vitória, o desfalque é o meia Henrique, com uma lesão na panturrilha - o provável substituto será Jean. O Rubro-Negro baiano, por sua vez, tem vários problemas para encarar a Raposa. Os laterais Van, Rafael Carioca e Léo Morais, o zagueiro Maurício Ramos e o atacante Alisson Farias estão contundidos, enquanto o meia Marcelinho e o atacante Jordy Caicedo cumprem suspensão. O time dirigido por Bruno Pivetti bateu o Cuiabá no último sábado (5) por 4 a 2 e está em oitavo, com 15 pontos.

O primeiro jogo da Série B nesta sexta (11), começa às 19h15: o Avaí recebe a Ponte Preta na Ressacada. O Leão é o 11º, com nove pontos e vem de derrota no clássico com a Chapecoense, por 1 a 0. Já a Macaca, com 14 pontos, venceu quatro dos últimos cinco jogos e mira o G-4. A equipe de Campinas (SP) está em sexto lugar.

A nona rodada da Série B continua no fim de semana, com mais quatro partidas. No sábado (12), às 11h, o Brasil de Pelotas visita o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas. Às 16h30, o Sampaio Correia mede forças com o Operário de Ponta Grossa no Castelão, em São Luís. Já às 19h, nos Aflitos, o Náutico pega o Botafogo de Ribeirão Preto. No domingo, às 11h, Oeste e CSA realizam o duelo entre os dois últimos colocados na Arena Barueri.

A rodada será concluída somente em 14 de outubro, com CRB e Chapecoense, no Rei Pelé, em Maceió. Isto porque no próximo domingo, o Verdão do Oeste decide o título catarinense com o Brusque, às 16h. Por isso, o duelo pela Série B teve que ser reagendado.

